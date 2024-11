Conheça Camila Fremder, influenciadora que tira sarro de blogueiras 'sem noção'

Camila Fremder irrita-se com muitas coisas. Uma delas é o universo das influenciadoras que consideram suas rotinas interessantes a ponto de dividir qualquer baboseira com os seguidores nas redes. Sarcástica, a escritora e roteirista paulistana partiu para uma espécie de contra-ataque ao satirizá-las.





Parte do seu público foi conquistado quando desabafou em um vídeo sobre blogueiras que brincam de adivinhação. "'Para onde será que eu vou viajar?'. Não sei, você vai me convidar?. 'Eu tenho uma novidade que queria muito poder contar'. Mas a gente queria muito saber?", questionou, enquanto experimentava produtos de beleza, com expressão de absoluto desinteresse. A gravação circulou por páginas de humor e foi postada no TikTok em abril deste ano, acumulando quase 710 mil visualizações.





"Tenho o humor muito como aliado, o cinismo e a autocrítica. As pessoas nunca sabem se eu realmente estou falando sério, se é uma crítica ou uma piada. E eu também não sei. Me ironizo o tempo inteiro", diz ao F5. Segundo Camila, 43, no vídeo ela falava para si mesma, para não ser "a chata".





A repercussão foi tanta que ela percebeu levar jeito para a coisa –para mais uma, já que desde 2019, Camila pode ser ouvida no podcast É Nóia Minha?. "Também trabalho na internet, tenho lançamento para contar, também quero que as pessoas adivinhem para onde estou viajando. Então sou a primeira a tomar a minha lapada. Se eu aguentei, aí dou nos outros."





Outro aspecto que chama a atenção sobre ela é a relação com Rita Lee. Camila foi casada por 10 anos com Antonio, filho mais novo da artista com Roberto de Carvalho. Eles têm um filho, Arthur, de seis anos. A identificação entre as duas, diz, sempre foi grande.





"Tive muitos anos de convivência com ela. Se for somar, foram 15. Então vocês começam a falar de coisas parecidas e ter opiniões parecidas. A Rita sempre teve essa coisinha ranzinza e eu também. Tinha uma troca muito legal e o mesmo tipo de humor. Eu não aprendi com ela, eu já era assim", conta.





PODCAST E ASSOCIAÇÃO DOS SEM CARISMA





Apesar de se definir como uma pessoa "de carisma limitado" (olha a autocrítica da qual ela falou aí), Camila conquistou um público expressivo nas redes sociais. Hoje em dia, ela tem 396 mil seguidores no Instagram e 349 mil no TikTok. E contando.





O sucesso, segundo ela, pode ser explicado pela identificação de pessoas de diferentes faixas etárias. Apesar de parecer espontâneo, há um certo planejamento no trabalho.





"Tento alternar os convidados do podcast para uma audiência mais ampla. Sei trabalhar bem cada plataforma", afirma. "E a linguagem de cada rede social é diferente."





Na rede social de vídeos, por exemplo, ela posta breves gravações com comentários e pensamentos aleatórios (já reclamou de quem escuta áudios na velocidade 2 e de carros conversíveis, por exemplo). O pessoal anda curtindo. "Criei uma relação parassocial tão forte com a Camila Fremder que agora realmente acredito que somos próximos", escreveu o perfil @mastromami no X.





Formada em comunicação e marketing em 2003, ela foi explorando os diferentes lugares da escrita e migrando para diversas áreas. A escritora já trabalhou como roteirista na MTV, no programa Adotada. "Circula uma fake news de que trabalho no Lady Night, da Tata Werneck. Vi num tuíte, mas fiquei com preguiça de corrigir porque a pessoa não me marcou."