Corpo de Marília Mendonça chega a Goiânia para velório; fãs se reúnem para despedida

O corpo de Marília Mendonça chegou na manhã deste sábado (6) a Goiânia, onde será velado apenas por parentes e amigos próximos até as 13h. Após esse horário, a cerimônia será aberta aos fãs.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

O corpo da cantora deixou o IML (Instituto Médico Legal) de Caratinga (MG) no começo da madrugada. A cerimônia será aberta ao público das 13h às 16h. Já o enterro contará apenas com a presença de familiares.

Continua depois da publicidade



O ginásio Goiânia Arena fica localizado na Avenida Fued José Sebba, na capital de Goiás.

O governador de estado, Ronaldo Caiado (DEM), indicou que a previsão inicial é que 100 mil pessoas passem pelo local para prestar homenagens.





Mesmo sob sol escaldante, os fãs de Marília Mendonça já estão na porta do ginásio Goiânia Arena, ao lado do estádio Serra Dourado, para se despedir da cantora. O velório de Mendonça, morta aos 26 anos nesta sexta-feira (5), em um trágico acidente de avião, deve ser aberto ao público das 13h às 16h, na capital goiana.

Continua depois da publicidade





No portão do ginásio, há uma fila com centenas de fãs da artista. Os primeiros a chegar estão acampados no local desde a madrugada deste sábado. Inicialmente, o velório de Mendonça havia sido marcado para as 9h em anúncio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. É esperado que cerca de 100 mil pessoas passem pelo ginásio para se despedir da rainha da sofrência.





Já aconteceram coros com o nome de Mendonça, e os fãs se juntaram para cantar "Infiel", o primeiro hit da sertaneja. Alguns carros passam buzinando pelas ruas do entorno.





Há pessoas carregando bandeiras do Brasil, além de camisetas e bonés da cantora. Os primeiros ambulantes, com material relacionado a Mendonça, também já estão nos arredores do ginásio.





O enterro, que terá apenas presença de familiares da artista, deve acontecer depois do período de abertura para o público, por volta das 17h.



Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, e outras quatro pessoas morreram num acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, localizada a 309 quilômetros de Belo Horizonte.



A aeronave, que a transportava para a realização de um show, caiu por volta das 16h próximo a uma cachoeira, ao tentar realizar um pouso forçado, de acordo com a Polícia Militar.