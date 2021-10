Cristiano Ronaldo e a namorada anunciam que serão pais novamente

Cristiano Ronaldo, 36, do Manchester United usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para anunciar que será pai de gêmeos. Ele compartilhou uma foto ao lado da namorada Georgina Rodriguez segurando o exame de ultrassom.



"É um prazer anunciar que estamos esperando gêmeos. Nossos corações estão cheios de amor - mal podemos esperar para conhecê-lo", escreveu o jogador português no Instagram.



Georgina, que já tem a Alana de três anos com o jogador, compartilhou a mesma foto e mensagem nas redes sociais. Ele também é pai de Cristiano Jr., 11, e os gêmeos Eva e Mateo, 4.

Minutos depois do atleta dar a notícia, sua mãe Dolores Aveiro, 66, escreveu: 'Que os meus netos nasçam com saúde. Isso é o que mais importa. '



A mãe dele, que 66 anos, que sofreu um derrame no ano passado, postou a mesma foto do casal no stories do Instagram com um emoji de aplauso.



Segundo o Daily Mail, a irmã mais velha de Georgina, Ivana, que confirmou em julho que estava esperando o primeiro filho com o seu parceiro pintor e escultor Carlos Garcia, também deu os parabéns ao jogador de futebol e seu parceiro.