Daiana Garbin diz que filha está bem após nova quimioterapia

A jornalista Daiana Garbin, 40, foi ao Instagram para agradecer a todos que têm se preocupado com a saúde de sua filha, Lua, 1, fruto de seu relacionamento com Tiago Leifert, 41.

A menina trata de um câncer nos olhos de nome retinoblastoma que afeta a região da retina. "Quero agradecer a preocupação de vocês com a Lua. Ela está ótima. A gente fez mais uma sessão de quimioterapia no sábado (19) e a nossa menina é muito forte, ela é um tourinho", comentou Daiana.

"Ela está se recuperando superbem, já está correndo a casa inteira, dando risada. Então, muito obrigada pela preocupação, pelo carinho e pelas orações de vocês", emendou a jornalista.





Em janeiro, Tiago Leifert e Daiana Garbin abriram o jogo com relação à doença da filha. Em vídeo publicado nas redes sociais, disseram que perto do aniversário do primeiro ano da menina, em outubro de 2021, descobriram a doença depois de Tiago reparar uma luz branca no olho da menina. Ele também percebeu que ela o olhava meio de lado e preferiu levá-la a um profissional.





"É um câncer muito raro que acontece em crianças muito pequenas. Assim, elas não conseguem expressar que não enxergam mais. A Lua sempre enxergou tudo e nunca imaginamos que algo tivesse impedindo a visão dela", começou Daiana.

"Meu sonho era que meses antes eu tivesse acesso a um vídeo de algum casal dizendo o que acontecia com o filho deles. Se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente fez, missão cumprida", destacou Leifert.





Ele disse que não tem sido fácil e que este foi o motivo para que ele tivesse deixado precocemente o The Voice Brasil (Globo). E explicou melhor como está a visão de Lua.





"Ela enxerga bem do olho esquerdo, o direito é que precisa de mais cuidados, não sabemos se estamos no começo, meio ou fim do tratamento", disse. Ele faz o alerta.





"Se você reparar movimento irregular no globo ocular, se reparar que a criança te olha meio de lado, procure imediatamente um oftalmologista. Mesmo se você nunca viu nada na criança, vá no primeiro ano de vida no oftalmo", destacou.