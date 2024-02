Damião em 'Renascer', Xamã já gravou clipe em Londrina

Xamã já vendeu amendoim no trem, foi camelô e cursou faculdade de Direito. Hoje, além de ser dono dos maiores hits do rap, interpreta o personagem Damião na novela "Renascer", ele estreia na novela nesta terça-feira (20), no papel de um matador.





Em 2018, ele passou por Londrina para gravar o clipe de 'Liberdade Mano Fler', junto com o rapper Mano Fler, um dos primeiros rappers da cena londrinense dos anos 2000.



As batalhas de rima inseriram Geizon Fernandes, o Xamã, no mundo da música. Geizon é filho de pai indígena, mas escolheu o apelido por causa do jogo Mortal Kombat. Inspirado no personagem NightWolf, um Xamã indígena do videogame, o rapper enxergou no lutador uma forma de fugir dos rivais de rima em batalha.







Além da carreira independente, Xamã já participou de coletivos de rap como 1kilo e Cartel MCs. Hoje, Xamã também trabalha como ator na Globo e interpreta o Damião na novela das nove, Renascer. Sua estreia, nesta terça, está sendo aguardada pelos fãs.





Em 2018, o nome de Mano Fler chegou até Jairo Andrade, produtor da Baguá Records, uma das maiores gravadoras do Brasil. Na época, Jairo estava trabalhando com Xamã e, paralelamente, o advogado Ronan Wieleswski Botelho, de Londrina, trabalhava com Mano Fler, com o objetivo de libertá-lo da prisão.







