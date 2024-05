Davi revela em podcast o que vai fazer com prêmio do BBB 24

Davi, campeão do BBB 24, contou ao podcast Podpah o que vai fazer com os R$3,33 milhões que faturou no programa. "Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches, para dar aquele rolé".

"Quero ir em Paris, jogar aquele velho pôquer. Botar aquele smoking. Levar uma 'nega' para comer lá em cima na Torre Eiffel, jantar romântico."



Ele também revelou que quer um comprar um jet ski. "Tenho vontade de conhecer muitos países. É um momento de viver. Ir para Maldivas. Vou comprar meu jet ski, porque eu gosto de pescar".



Davi afirmou querer levar uma vida de ostentação. "As pessoas veem um negão desse aqui chegando no topo: 'porque é preto, tem que vender água'. Não existe isso não, parceiro".



"O preto não pode subir mais não? Tem que ser um garçom? O preto não pode mais comprar um uísque? Eu sou essa pessoa que pode chegar no topo. Isso é racismo. É porque eu sou negão. 'Davi não merece chegar lá'. Mereço, sim e estou vivendo".