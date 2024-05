Colisão frontal entre carros deixa dois condutores mortos na região de Maringá

Dois motoristas morreram após os carros que conduziam colidirem frontalmente na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, na Região Metropolitana de Maringá, na madrugada deste domingo (5).





Um Spacefox Trend, que era dirigido por um homem de 58 anos que morava em Mandaguari, bateu de frente com um Peugeot 307, que era conduzido por um motorista de 38 anos que morava em Bom Sucesso/PR.

O impacto entre os veículos foi tão forte que ambos os condutores morreram no local do acidente.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência e apontou que, segundo informações preliminares, o Peugeot teria saído do perímetro urbano de Mandaguari e acessado a rodovia em direção à Jandaia do Sul quando teria invadido a pista contrária, atingindo o Spacefox, que seguia no sentido oposto.





Além dos policiais rodoviários federais, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento dos corpos.