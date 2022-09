Deolane Bezerra entra para A Fazenda e diz que será "tiro, porrada e bomba"

A Record TV revelou, na manhã desta terça-feira (6), seis nomes que integrarão a 14ª edição do reality rural A Fazenda. A advogada, digital influencer e cantora Deolane Bezerra foi uma das anunciadas e, ao responder perguntas de jornalistas em uma coletiva de imprensa ao vivo, contou como se comportará no jogo. "Será a Deolane verdadeira. Eu não consigo mentir. Se tiver que ser paz e amor, será. Se tiver que ser tiro, porrrada e bomba, será. Até porque as máscaras caem", disse.





A viúva do MC Kevin (1998 - 2021) também respondeu sobre os processos judiciais que enfrenta, dizendo que não espera sofrer ataques dentro da casa por conta disso, já que "todo mundo está passível a uma investigação".

Ela também foi questionada sobre os números de seguidores nas redes sociais e se isso poderia influenciar as pessoas a torcerem por ela. A advogada respondeu que "o que torna uma pessoa grande no jogo são as atitudes dela lá dentro, não os números que tem aqui fora".





Além de Deolane, o reality já confirmou nomes como o do ator Iran Malfitano, da cantora e influenciadora Ruivinha de Marte, da dançarina Ellen Cardoso - mais conhecida como Mulher Moranguinho -, do ator e ex-Carrossel Thomaz Costa e da jornalista e ex-Power Couple Deborah Albuquerque. Os demais integrantes serão revelados na próxima segunda-feira (12), em uma edição prévia à estreia do reality, que acontece oficialmente na terça-feira (13).