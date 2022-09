Ibope: saiba quais foram os programas mais assistidos de cada TV na última semana de agosto

O Kantar Ibope Media divulgou, na quarta-feira (31), uma lista com os dez programas mais assistidos de cada emissora, durante a última semana de agosto, no PNT (Painel Nacional de Televisão), que engloba as 15 maiores praças comerciais do Brasil, como, por exemplo, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Curitiba (PR).







Entre os destaques da Globo, aparecem a série Cine Holliúdy e a novela Pantanal. Na Record, lideram a revista eletrônica Domingo Espetacular e o reality musical Canta Comigo Teen. Já no SBT, o entretenimento domina, com destaque para os programas de auditório Silvio Santos e Domingo Legal. Exibindo o debate dos candidatos à presidência da República, a Band registrou a maior audiência fora da Globo. Os programas Canal Livre e Perrengue na Band também anotaram números significativos.

Publicidade

Publicidade





O Ibope divulga semanalmente a lista em seu site. A medição foi feita entre os dias 22 e 28 de agosto, das 6h às 5h59 da manhã, em um universo de 26.828 domicílios com receptores instalados, chegando a 71.601 indivíduos. Cada ponto nas listas abaixo representa 259 mil domicílios ou um montante de 714 mil pessoas alcançadas. Confira abaixo os rankings.