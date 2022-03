Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos em condomínio

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, 34, usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para protestar contra vizinhos que estariam discriminando a família dela em um condomínio de luxo em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo Deolane, a família foi chamada de "gentalha" em um aplicativo para troca de mensagens entre os moradores. A advogada disse que um dos moradores chegou a sugerir que ela volte à periferia para fazer "gato" na energia elétrica.

"Cuidado com o que falam", ela sugeriu, no Instagram. "Você me imputou um crime, é processo de calúnia. Cuidado, que a favelada é doutora e vai tomar as providências cabíveis".





Morando em uma mansão alugada, ela avisou aos vizinhos que vai construir a própria casa no condomínio, onde comprou um terreno. "Até onde eu puder lutar pelos meus direitos, pela minha dignidade e da minha família, eu vou lutar", prometeu.





Deolane contou que a mãe dela chorou ao ler as mensagens. Em uma delas, mostrada pela advogada, um dos moradores sugere uma votação no condomínio para decidir quem pode morar no local.

"Os incomodados que se mudem", reagiu a advogada.







Deolane avisou que no próximo final de semana fará uma grande festa em sua casa. "Vai ser bololo na casa da velhinha. Só funkão. A favela venceu", disse. Segundo ela, a festa vai ter feijoada, pagode, DJ e criança comendo melancia na piscina. A advogada convidou os vizinhos. "Vai ter open bar e open food", provocou.





Deolane chamou os vizinhos de recalcados e invejosos. Para completar a resposta, foi em uma das janelas da mansão e gritou "eu sou ricaaaa", reproduzindo o meme criado a partir de uma personagem da atriz Carolina Ferraz na novela "Beleza Pura" (2008).





Em janeiro, a advogada falou sobre sua vida amorosa após a morte do cantor MC Kevin (1998-2021), e revelou que ainda não havia beijado ninguém após a partida do noivo.





"Ainda não [beijei]. Acho que é algo que vai ter que ser assim, muito natural e não porque as pessoas querem. Uma hora aparece um abençoado. Não é que eu não queira alguém, que esteja fechada, é que não apareceu ninguém que tocasse ainda", explicou.