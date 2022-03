Trecho alagado da PR-090 em Sertanópolis já está liberado

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou na manhã desta quarta-feira (16), que a pista da PR-090, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), está totalmente liberada desde terça-feira (15), por volta do meio-dia. A rodovia tinha sido interditada nos dois sentidos após um trecho do km 396 ser totalmente alagado na manhã do mesmo dia.

A forte chuva na região fez com que um lago, que fica às margens da rodovia, transbordasse, alagando a pista. Por volta das 9h desta terça-feira, a PRE anunciou a interdição da via e orientou os motoristas a desviarem do local pelo centro de Sertanópolis.

Segundo a PRE, o trecho só foi liberado horas depois, por volta do meio-dia, quando a água baixou e o serviço de retirada da lama e outros entulhos pôde ser concluído.