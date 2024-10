Deolane é liberada de prestar depoimento em CPI da Manipulação de Jogos

Deolane Bezerra, 36, foi dispensada da obrigatoriedade de prestar depoimento nesta terça-feira (29) na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.





A decisão partiu do ministro André Mendonça, 51, do STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo o jornal Extra, ele atendeu ao habeas corpus apresentado na sexta-feira (25) pela defesa de Deolane, por entender que investigados não podem ser obrigados a depor em CPIs e a gerarem, dessa forma, provas contra si mesmos.





A convocação da influencer para depor viera do senador Eduardo Girão (Novo-CE). Na visão dele, a presença de Deolane na CPI poderia ajudar a "desvendar possíveis implicações de facções criminosas com as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas online."





Deolane é investigada por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Ela chegou a ser presa preventivamente em Recife no mês de setembro, mas acabou liberada para cumprir prisão domiciliar.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.