Deolane publica vídeo e diz que 'está organizando as ideias' antes de falar sobre prisão

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra publicou o primeiro vídeo no story do Instagram depois de deixar a prisão nesta terça-feira (24). Ela agradeceu os apoiadores e disse que vai organizar as ideias.



"Boa noite, Brasil. Olha quem apareceu. Gente, nós vamos conversar ainda tá. Tô aqui com mamis contando as aventuras da cadeia. Eu tava presa, meu Deus do Céu", disse bem-humorada.

Ela mostrou a mesa em que estava comendo junto com a mãe e afirmou que vai organizar as ideias antes de comentar a prisão.



"Já comi ó, comi uma tripinha. Óia papis aqui. Esse é foda, esse não larga. Vou falar tudo com vocês aqui, só tô organizando as ideias porque eu fui querer ser amostradinha passei mais 14 dias presa", disse sorrindo.

Ela agradeceu ao apoio recebido e afirmou que confia em Deus.



"Enfim, meu Deus do céu, é tanta coisa pra contar, tanta coisa. Mas eu tô firme e forte acreditando sempre na justiça de Deus porque ele é fiel e justo e ele cumpre. E vocês não irão se arrepender de ter me apoiado, aos que apoiaram né, os que não apoiaram ... [faz gesto de ok os dedos]", concluiu.

Deolane deixou a Colônia Penal de Buíque, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta terça, após decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça do estado, na noite desta segunda-feira (23). A mãe dela, Solange Bezerra, também deixou a Colônia Penal Feminina do Recife por volta das 13h.



A influenciadora acenou para o público à distância em Buíque antes de entrar no carro, acompanhada de advogados. Conforme a decisão, ela não precisará usar tornozeleira eletrônica. No período em que esteve presa, Deolane ficou numa sala reservada no presídio.



Deolane é investigada por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões. Ela diz ser inocente.



A decisão inicialmente não contemplou o cantor Gusttavo Lima, que teve prisão decretada na tarde desta segunda. Mas nesta terça, o desembargador Guilliod Maranhão decidiu revogar a ordem de prisão contra o sertanejo.