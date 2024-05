Desculpe decepcionar vocês, mas eu sou hétero, diz Fiuk após revelar sexo com amigos

A participação do cantor Fiuk, 33, no Surubaum, podcast de Gio Ewbank na internet, segue repercutindo. Agora, o novo nome do trap vem a público desmentir que seja gay. "Desculpe decepcionar vocês, mas eu sou hétero", disse em vídeo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Tudo devido a uma declaração dada por ele no projeto. Segundo Fiuk, ele e outros amigos já participaram de sexo grupal, onde teriam feito "zoeiras" entre amigos e amigas ao mesmo tempo.

Publicidade



"Falei nesse corte que eu estava com uns amigos e amigas e tal, e a gente brincava um pouco aqui e um pouco ali. Deixa eu traduzir isso: não necessariamente você sendo um homem precisa pegar o seu amiguinho. E vice-versa", explicou.



"O que acontece entre héteros quando você faz uma brincadeira. Eu estou com uma menina, vou para outra menina. Meu amigo vai para outra menina. Isso aconteceu uma vez, foi uma experiência legal. Se eu for gay um dia, vou falar. E se não for, tá tudo bem também. Desculpa decepcionar vocês, mas é isso, sou heterossexual", completou.



Desde abril que Fiuk e Deolane Bezerra, 36, têm sido vistos em clima de romance. Apesar disso, nenhum dos dois ainda confirmou o namoro.