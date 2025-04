Leandro Hassum conta como foi seu processo de emagrecimento há dez anos atrás

Leandro Hassum, 51, perdeu cerca de 80 kg nos últimos dez anos, passando por momentos de dificuldade e pela decisão de um novo estilo de vida.





Há dez anos, o ator passou por uma cirurgia bariátrica, que fez com que ele saísse de 150 kg para 87 kg. Ainda assim, a intervenção cirúrgica exige que o paciente mantenha uma rotina de exercícios e faça uma reedução alimentar.





Por conta de algumas dificuldades durante o período de isolamento, Hassum ganhou cerca de 25 kg. Recentemente, o ator mostrou nas redes sociais que conseguiu retornar ao seu peso desejado, após muito esforço e dedicação.





Nas redes sociais, o artista compartilhou algumas das medidas que precisou tomar. "Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma auto sabotagem invisível. Quando você vê está bebendo muito. Hoje 10 anos e 6 dias depois já eliminei 17 kg, faltam 3kg para ficar do jeito que me faz feliz. Só quem convive com a doença vai saber e entender a dificuldade para eliminar os 17 kg", afirmou.





Outro recurso que Leandro Hassum buscou foi a terapia. Após receber muitas críticas e ofensas que o desestabilizavam, ele afirmou: "Eu aprendi também com a terapia, com tudo, que tudo isso faz parte. Mas eu devo aqui dizer que melhorou muito. As pessoas entenderam que obesidade mórbida é uma doença crônica, sem cura, que o tratamento é eterno".





Na publicação, o ator ainda relembrou a dificuldade que enfrentou há dez anos. "Eu me lembro que há dez anos, quando eu fiz o procedimento, eu comecei a postar a evolução, as críticas e as coisas que escreviam pra mim eram tão cruéis, me fizeram chorar várias vezes".