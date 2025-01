Dona Déa Lúcia acusa Carlinhos Maia de transfobia por falas sobre Liniker, e influenciador reage

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, foi às redes sociais neste domingo (19) para acusar o influenciador Carlinhos Maia de transfobia. Ela relembrou um episódio de dezembro do ano passado, no qual Maia trocou os pronomes da cantora Liniker, e disse não achar tolerável "que a orientação sexual e a identidade de gênero de qualquer pessoa seja motivo de piada".

Carlinhos Maia foi um dos convidados do Domingão com Huck (Globo) desta semana. Dona Déa explicou que conheceu o influenciador pessoalmente na gravação do programa, que aconteceu em dezembro. Disse também ter se emocionado com a história de vida e com a fala da mãe dele.



"Como mãe de um filho e uma filha LGBTQIA+, Paulo Gustavo e Juliana, pela própria experiência, sou sabedora dos preconceitos, desrespeitos e violências que pessoas da comunidade LGBTQIA+ sofrem todos os dias. A história de vida de Carlinhos Maia me sensibilizou porque representa a história e a luta de centenas de milhares de pessoas", escreveu em uma publicação feita no Instagram.

Ela continuou dizendo que se entristeceu quando ele, no dia 24 de dezembro, publicou um vídeo "em que desrespeita a cantora e atriz Liniker".



Enquanto estava com amigos em uma viagem de Natal, Carlinhos trocou o pronome de Liniker enquanto ouvia uma canção da artista. "Você foi para o show dele, dela, delu, dolu, de Liniker. Dele! Mas ele cantou como dela com Priscila Senna do Recife, vou botar a música, o que importa é a música", disparou. O influenciador apagou o vídeo após a repercussão.

Depois do ocorrido, ele corrigiu o uso do pronome, mas ofendeu a comunidade LGBTQIA+.



"Eu tento estudar, mas sempre me atrapalho, sempre surge uma sigla nova. É o mundo falando mal de mim", afirmou. "Fica aqui não uma desculpa, porque não quero pedir desculpa, mas a Liniker é ela. Fica esse carinho aqui nela, vou continuar ouvindo, e a comunidade vá para puta que pariu, não preciso de vocês para nada", completou o influenciador.

"Ao se fazer de desentendido quanto ao pronome correto para se referir à artista, Carlinhos Maia não só cometeu uma violência contra Liniker, mas também contra toda a população trans, que se vê todos os dias em risco, sendo desrespeitada e violentada", escreveu Dona Déa no Instagram.



"O nome disso é transfobia", continuou. Ela cobrou responsabilidade do influenciador e disse que o comportamento não é tolerável "ainda mais para um artista assumidamente homossexual".

A mãe de Paulo Gustavo, por fim, afirmou que seu posicionamento rechaça a ideia de "cancelamento" e que espera que a ignorância e o desdém deveriam se transmutar em força para querer aprender e adquirir conhecimento sobre a causa LGBTQIA+.



Em resposta à Dona Déa, Carlinhos deixou um comentário no Instagram: "enquanto a senhora faz texto, é na minha casa que dezenas de trans, travestis, gays e todos que não estão na TV têm oportunidades reais". Procurado, disse que falou através do Instagram e que agora não tem mais o que dizer.



O influenciador foi denunciado ao MPF (Ministério Público Federal) por transfobia em 25 de dezembro. A queixa foi feita por dois órgãos de defesa da comunidade LGBTQIA+ no Nordeste. Ainda não houve um desdobramento.