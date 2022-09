Drag queen brasileira é confundida com Lady Gaga durante show em Miami

Klébio Damas, influenciador digital e amigo de Penelopy, estava no local e também fez uma publicação relatando o ocorrido. "A Penelopy dava um tchauzinho e as pessoas começavam a chorar", surpreendeu-se.

A equipe de segurança da cantora também acabou caindo na "pegadinha" involuntária, fazendo uma escolta para que Penelopy conseguisse sair do meio da multidão. "Até os seguranças acharam que eu era a Gaga e começaram a me escoltar", contou ela nas redes sociais.





A confusão acabou virando meme nas redes sociais. "Quando Gaga se vira e percebe que ela não tem segurança porque eles estão seguindo a drag queen", brincou um internauta na legenda de uma foto da cantora.





Penelopy, que é uma das principais imitadoras de Gaga no Brasil, é uma das apresentadoras do programa "Drag Me as a Queen", do E! Entertainment. Ela já esteve com a verdadeira Lady Gaga em 2019. "Eu nunca estive tão feliz", declarou ela após o encontro.