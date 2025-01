"Futuro do meu filho pode ser diferente do que merece por culpa do pai", diz Ana Hickmann

Condenada a pagar uma pensão de R$ 15 mil ao ex-marido, a quem acusou de violência doméstica, Ana Hickmann publicou um vídeo no qual questiona se ele passa por problemas financeiros.





"Trabalho desde os 15 anos e meu patrimônio construído quase foi destruído pela irresponsabilidade do meu ex-marido ele e da família dele. Muito duro ver que o futuro do meu filho pode ser diferente do que ele merece por causa de pessoas que mais deveriam zelar por ele", falou ela.

Na gravação, a apresentadora afirmou que confiou a Alexandre a gestão das empresas que tinham e que ele teria admitido ter feio uma má administração. Ela ainda disse que ele tenta viver às custas do seu trabalho.





"Isso gerou uma dívida de quase R$ 70 milhões. Ele, por sua vez, nunca prestou contas dos quase R$ 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais e o destino que deu a todo esse dinheiro", disse. "Ele se negou a fornecer material grafotécnico, em conjunto com Claudia Helena dos Santos, que foi sua cúmplice para a falsificação de assinaturas."

Segundo Ana, desde a separação, em novembro de 2023, Alexandre tem direito a visitar o filho todas as quartas, mas teria comparecido apenas uma vez.





"Até essa semana seriam 56 visitas, mas só apareceu uma vez. Peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima, é agressor e fugiu da cena do crime. Cometeu ilícitos."





Em áudio enviado à reportagem, Alexandre disse não ter o que falar e não se sentir à vontade em comentar.