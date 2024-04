Eliana não renova contrato e deixa o SBT após 15 anos

Alane, Beatriz e Giovanna Pitel estão no décimo sexto paredão do BBB 24

Após eliminação de Fernanda, o 16º Paredão do BBB 24 (Globo) foi montado assim que Giovanna venceu a Prova do Líder. Desta vez, Alane, Beatriz e Pitel formam a nova berlinda do Modo Turbo.