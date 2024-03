Ana Hickmann manda mensagem para Letícia Birkheuer após denúncia de agressão do ex-marido

Letícia Birkheuer recebeu apoio de várias famosas após denunciar o ex-marido Alexandre Furmanovich por agressão neste domingo (31) e uma das mensagens que chamou a atenção de Ana Hickmann. Apresentadora da Record encorajou a atriz por ter denunciado a violência doméstica. "Letícia, força! Você não está sozinha. Denunciar é o primeiro passo", comentou Ana.



A também modelo contou ter sido agredida por Furmanovich durante o casamento e ameaçada em um episódio recente mesmo com mais de 10 anos de separação."O meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente e há testemunhas. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve", explicou em um vídeo.

Birkheuer prosseguiu no desabafo: "Sinto-me insegura, vulnerável, o pai de meu filho é um empresário do setor de joias, dono de joalheria, e se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça. Busquei força e coragem na minha mãe, nas minhas tias, nas minhas avós e minhas amigas. Todas mulheres de fibra", destacou Letícia.



Hickmann denunciou Alexandre Correa por violência doméstica, em novembro de 2023. Desde então, ela e o empresário vivem um divórcio conturbado, com investigações sobre as contas das empresas do ex-casal e até processos relacionados à exposição do filho.



Apresentadora chegou a fazer uma carta aberta um mês após registrar um boletim de ocorrência contra o empresário. "Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa. Eu poderia virar um caramujo, ficar triste e me esconder. Consigo ver que a cada dia estou mais forte e não vou ficar estatelada, eu quero levantar, eu quero continuar", disse Ana na ocasião.