Elizabeth II faz 96 anos e ganha Barbie personalizada por 70 anos de reinado

A rainha Elizabeth II completa 96 anos nesta quinta-feira (21) em sua propriedade rural em Sandringham, no condado de Norfolk, e marcou a data com a divulgação de uma imagem que a mostra com dois de seus pôneis brancos.

Ainda em comemoração, a fabricante de brinquedos Mattel lançou uma boneca Barbie personalizada da rainha Elizabeth II, em homenagem ao seu Jubileu de Platina, série de eventos em comemoração aos 70 anos de trono no Reino Unido.

De acordo com a empresa, a boneca usa um vestido marfim com uma faixa azul, além de detalhes do passado de Elizabeth, como a tiara de seu casamento e fitas rosa e azuis parecidas com as que ganhou de seu pai George VI e de avô George V.







O brinquedo, que custa US$ 75 (em torno de R$ 346), esgotou em menos de um dia e faz parte da coleção de tributos à Barbie, que homenageia "indivíduos visionários com um impacto e legado excepcional"