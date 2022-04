'A biografia tem o jornalismo em sua base', diz Jotabê Medeiros

Biógrafo de grandes nomes da música brasileira como Belchior, Raul Seixas e Roberto Carlos, Jotabê Medeiros participa da Festa do Livro do Sesc Cadeião Cultural nesta quarta-feira (20). O escritor e jornalista formado pela UEL (Iniversidade Estadual de Londrina) promove uma sessão de autógrafos de seu mais recente livro "O Último Pau de Arara", publicado pela editora londrinense Grafatório Edições. No encontro, agendado para às 19h, o autor também conversará com o público sobre o tema “Biografia e Jornalismo Cultural”.

A ideia é abordar as diferenças e semelhanças entre uma atividade e outra, os limites éticos e formais de cada ofício, como uma experiência ajuda na outra e quais autores exploraram essas fronteiras com mais habilidade.

"O contexto do jornalismo, na História recente do Brasil, esteve condicionado a um cardápio de escolhas da classe dominante. A biografia é uma atividade que tem o jornalismo em sua base. E o jornalismo, em toda sua extensão, contou as histórias que alguém queria que fossem contadas - por condicionantes diversos, que iam do gosto da elite às questões morais, às idiossincrasias de grupos de poder, de conveniências políticas. Bom, eu vou contar alguns casos que ilustram essas contingências e ilustrar como as biografias (numa época de expectativa de reparações de todo tipo) podem repor algum tipo de narrativa livre dessas amarras. Como resgatar personagens expurgados e reatar as pontas de nosso passado mais recente com alguma dose de delírio e alegria", comenta Medeiros.





