Elon Musk e Grimes terminam casamento após três anos

O bilionário Elon Musk, 50, e a cantora Grimes, 33, terminaram o namoro após três anos, afirma o site Page Six. O fundador da SpaceX confirmou que ele a artista estão "semi-separados", mas continuam com uma boa relação e irão cuidar de seu filho de 1 ano, chamado X Æ A-Xii.

"Estamos semi-separados, mas ainda nos amamos, nos vemos com frequência e nos damos muito bem", disse Musk ao site. "É principalmente porque meu trabalho na SpaceX e na Tesla exige que eu esteja principalmente no Texas ou viajando para o exterior e o trabalho dela é principalmente em Los Angeles."

"Ela está ficando comigo agora e o bebê X está na sala ao lado", completou o bilionário. O casal começou a namorar em maio de 2018, e dois anos depois, em maio de 2020, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, que virou assunto pela escolha do nome.





Recentemente, a artista musical canadense revelou que X Æ A-Xii se refere à ela pelo primeiro nome, Claire. "Ser mãe é estranho de se dizer por algum motivo. Eu não me identifico com essa palavra", completou.

"É muito estranho porque X diz 'Claire', mas ele não diz 'mamãe'", comentou a artista em entrevista a Vogue, enquanto se preparava para o Met Gala, no dia 13 de setembro. "Talvez ele possa sentir minha aversão pela palavra mãe", refletiu a artista.





"Eu nem sei por que tenho aversão", continuou, "eu respeito, eu só não consigo me identificar com isso". A cantora, dona do sucesso "Oblivion", ainda acrescentou que a maternidade a entregou um novo mundo de criatividade.





Em maio, ela explicou o significado do nome do bebê. "X é a variável desconhecida [emoji de duas espadas cruzadas, formando um X]. Æ é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial). A-12 = precursora da SR-17 (nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento. A = Archangel, minha música favorita", postou Grimes no Twitter.