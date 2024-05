Em live no YouTube, Viih Tube e Eliezer fazem chá revelação do segundo bebê da família

Viih Tube e Eliezer fizeram o chá revelação do segundo bebê da família neste domingo (12) e descobriram que vão ter um menino. Em uma live no YouTube , o casal transmitiu brincadeiras com a família sobre o sexo do neném e fizeram uma apresentação inusitada.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Eles foram vendados e entraram em uma bolha. Após a contagem regressiva, toda iluminação se acendeu, balões foram soltos e muitos confetes caíram na cor azul sob o casal e Lua, revelando ser um menino o bebê da influenciadora. Viih logo escreveu nas redes sociais. "Descobrimos! Você já é tão amado. Deus obrigada pela oportunidade de ser mãe do meu menino".

Publicidade



Antes da festa, Viih Tube compartilhou nas redes sociais uma enquete sobre o sexo da criança e 68% dos seus seguidores acreditavam que a influenciadora estava esperando um filho e 32% achava que era filha. A própria Viih apostou em uma menina, enquanto Eliezer dizia estar esperando por um menino.





Veja como foi: