Eminem vai ser avô e se espanta com surpresa da filha

Eminem, 51, vai ser avô. Filha dele, Hailie Jade Scott, 28, está grávida do primeiro herdeiro. E a revelação da novidade aconteceu por meio de um novo clipe lançado pelo músico no qual mostra o momento que foi surpreendido por ela com uma camisa escrito "vovô" e um ultrassom do bebê.



Em vídeo divulgado na última quinta (3), Eminem revela imagens de arquivo pessoal com sua família para o hit "Temporary", que no YouTube já conta com mais de 4 milhões de visualizações.



Mais para o final do clipe, Hailie entrega ao pai a imagem do bebê em sua barriga, o que o deixa literalmente de queixo caído e olhos arregalados.



Hailie é casada com Evan McClintock, um amor antigo. Ambos se conheceram em 2016 na universidade e ficaram noivos em 2023. Em 2022, o rapaz tomou coragem para pedir a mão da filha a Eminem, segundo a People.