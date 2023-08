Entrevista de mãe de Larissa Manoela a Chris Flores gera repercussão e memes nas redes sociais

A entrevista de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, ao Fofocalizando (SBT) nesta segunda-feira (21) gerou grande repercussão nas redes sociais. Após as declarações da atriz ao Fantástico (Globo) no último domingo (20), Silvana respondeu às perguntas da apresentadora Chris Flores sobre o rompimento familiar.





Internautas dizem que a mãe da atriz estaria respondendo às perguntas com informações falsas e que a apresentadora do Fofocalizando estaria "caindo na mentira". Por isso, a internet relembrou o caso da Grávida de Taubaté.

Em janeiro de 2012, Chris Flores entrevistou uma mulher do interior de São Paulo que dizia estar grávida de quadrigêmeas, no programa Hoje em Dia (Record). A apresentadora questionou a gestante e se mostrou surpresa com os aspectos físicos e as respostas. "Olha o tamanho dessa barriga!", "Ela falou que prefere ficar em pé, não é isso?" , "Como você ta fazendo para dormir?", disse ela.





O repórter Michael Keller, foi acompanhar a rotina da grávida em Taubaté logo após a entrevista. Ele descobriu a farsa após entrevistar o médico que teria atendido Maria Verônica e afirmou que a ultrassonografia era roubada da internet.

Assunto rendeu muitos comentários no Twitter: