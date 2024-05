'Era uma criança tímida e sofria muito bullying', diz mãe de Beyoncé

Quem diria que uma das mulheres mais admiradas no mundo foi uma criança tímida e vítima de bullying na escola. Pois é. Beyoncé Giselle Knowles-Carter não teve uma infância tão fácil assim e quem fez essa revelação de um dos maiores nomes da música pop mundial foi sua própria mãe, Tina Knowles.



"Ela era muito tímida e sofria com bullying, mas no dia em que ela defendeu alguém - ela não se defendeu, ela defendeu os amigos, ela viu que era forte. Ela sempre teve essa coisa de proteção, proteger todo mundo... Me emociono falando disso e me sinto muito orgulhosa dela. Sempre tive orgulho da minha filha", disse a empresária à revista Vogue.



Na conversa, Knowles também falou sobre as lembranças favoritas das três filhas (Beyoncé, Solange e Kelly Rowland, amiga de infância da cantora que ela considera da família). "Cada criança é diferente e acredito que elas nascem com suas personalidades. As minhas três meninas lidaram com todos sentimentos e questões de forma muito diferente. Elas foram e são incríveis", comentou.



Tina ainda concluiu dando conselhos aos pais: "Aprenda com suas personalidades e respeite a individualidade. Nunca compare os negativos, elogie sempre as diferenças positivas e preste atenção às coisas que você pode se gabar delas".