Erasmo Carlos é diagnosticado com Covid-19

O cantor Erasmo Carlos, 80, usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para informar que foi diagnosticado com Covid-19. Além do aviso aos fãs, o artista disse que está bem e pediu orações aos seus seguidores para conseguir vencer a doença.

Continua depois da publicidade





Ele já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e afirmou que já está cumprindo a quarentena, e está no terceiro dia de confinamento. "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim", escreveu na legenda da publicação.



"Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para Covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido", disse o artista no vídeo.

Continua depois da publicidade



Nos comentários, internautas desejaram melhoras e demonstraram apoio ao artista. "Vai ficar tudo bem, querido. Terá só sintomas leves", escreveu uma. "Você é muito forte Erasmo! Vai ficar bom sim", continuou um segundo. "Torço para sua breve recuperação tremendão", escreveu outro.