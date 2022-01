Especial de 'Harry Potter' diz que vai corrigir erro em foto de Emma Watson

Após fãs apontarem que uma foto de Emma Roberts quando criança foi usada para ilustrar uma fala de Emma Watson em "Harry Potter: De Volta a Hogwarts", os produtores do especial admitiram a falha e prometeram uma nova versão corrigida da atração.

"Bem notado, fãs de Harry Potter! Vocês nos mostraram um erro de edição por causa de uma foto rotulada de modo equivocado. Nova versão vai para o ar em breve", disseram os produtores em comunicado enviado à revista Entertainment Weekly.

Muito aguardado, o especial que reuniu o elenco da saga Harry Potter estreou no sábado (1º) na HBO Max. Nas redes sociais, fãs notaram que a imagem de uma menina usando orelhas do Mickey na infância era da atriz Emma Roberts, e não de Emma Watson, intérprete da bruxinha Hermione.



O especial foi lançado 20 anos depois da estreia do primeiro filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal", que chegou aos cinemas no final de 2001. Na produção, os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e outros nomes do elenco dos oito longas da franquia contam histórias de bastidores.