Esposa do goleiro da seleção é confundida com esteticista investigada por homicídio

A médica Natália Loewe Beckcer, esposa do goleiro da seleção brasileira, usou suas redes sociais para explicar que não é a mesma pessoa indiciada pela morte de um paciente após peeling de fenol. Nesta quarta-feira (5), publicou em seu instagram: "Não sou eu a 'Natalia Becker' da notícia da clínica de estética. É outra pessoa que tem o mesmo nome e último sobrenome. Nada relacionado."



A semelhança entre os nomes desencadeou uma confusão nas redes sociais. Internautas associaram a médica, que mora na Inglaterra, à dona da clínica de estética de São Paulo. Natália teve o vínculo com o Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul) cancelado em 2022, quando deixou o Brasil. Alisson, seu marido, é goleiro do Liverpool.

Já a influenciadora Natalia Becker não possui o acento no primeiro nome e usa Becker como um sobrenome fantasia. Em sua certidão de nascimento consta Natalia Fabiana de Freitas Antonio. Ela tem 29 anos e não é médica. Se apresenta como esteticista na web, onde se mostra como "premiada especialista" em tratamento contra melasma (manchas na pele).



A influenciadora fez um curso online para fazer os procedimentos com fenol. Entretanto, não é registrada na Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos (Anesco). Também não é especialista em dermatologia. A polícia investiga se ela chegou a usar registro profissional falso ou de outra pessoa para se passar por médica em algum momento.

Natalia, a influenciadora, foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, após a morte do empresário Henrique Silva Chagas. Segundo o companheiro de Henrique, o também empresário Marcelo Camargo, antes de o namorado se submeter ao peeling de fenol, foi aplicado um anestésico tópico no seu rosto.



Ainda segundo ele, Natalia não pediu exames prévios a Henrique para saber se o paciente era alérgico a algum dos produtos.

Henrique morreu na segunda-feira (3), duas horas após o procedimento, ainda dentro da clínica. A Polícia Técnico-Científica realizou exames no corpo do empresário para saber qual foi a causa da morte. Policiais apreenderam equipamentos e medicamentos na clínica para passarem por perícia.



Uma das suspeitas investigadas é a de que ele possa ter sofrido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por choque anafilático pelo uso de alguma substância química.



A influencer se apresentou à Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (5) para prestar depoimento sobre o caso e foi liberada em seguida. Ela foi ao 27º Distrito Policial (Campo Belo) acompanhada do marido e sócio, que também depôs.