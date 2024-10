'Estou abaladíssima, sem entender até agora', diz Raquel após deixar A Fazenda 16 por problema cardíaco

Após deixar A Fazenda 16 às pressas e passar cinco dias internada, Raquel Brito falou ao Domingo Espetacular, na Record, sobre seu atual estado de saúde.







A advogada afirmou que ainda está assustada com o episódio e relatou momentos de pânico que viveu na ambulância. Ela recebeu o diagnóstico de miocardite aguda e continua tomando remédios e fazendo exames.





"Eu estava ótima, normal e, ao descer para a prova, comecei a sentir uma dor no peito. Foi piorando, começou a dar falta de ar, dor de cabeça, dor no corpo. A sensação que eu tinha era de que ia morrer ali no campo de prova", relatou Raquel.





Assim que anunciou que queria desistir da prova, ela foi socorrida pela equipe médica do programa e levada de ambulância a um hospital.





"Quando eu vi as médicas me reanimando, eu pensei 'tô morrendo, me ajuda, tô morrendo'. A médica pedia para acelerar a ambulância, falando que eu estava tendo um espasmo", relatou a ex-peoa. Ela contou ainda que, durante o socorro na ambulância, apagou e acordou diversas vezes. "Me deram remédio embaixo da língua mas eu não conseguia reagir."





Durante os cerca de vinte dias que passou no programa, ela lembra que estava bem. "Eu fazia as atividades, ia para a academia, cuidava dos animais, fiz provas, tudo normal", conta. "Estou abaladíssima, sem entender até agora o que está acontecendo comigo", lamentou.





Raquel tem 23 anos e não tinha, até então, histórico de cardiopatia. Ela segue fazendo tratamento com remédios em casa.