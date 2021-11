'Estou me sentindo um gato e pronto para a batalha', afirma Jorge Aragão, que recebe alta hospitalar

A assessoria de imprensa do cantor Jorge Aragão, 72, disse que o cantor está bem e teve alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (12). O artista estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde terça-feira (9), após se sentir mal.

"Continuo on. Estou me sentindo um gato, velho, mas um gato e já pronto para a batalha o mais rápido possível.", disse Aragão, segundo comunicado encaminhado à imprensa. Ainda de acordo com a nota, o cantor ficou internado para observação e realização de uma "detalhada bateria de exames".

Jorge Aragão deve retomar a sua agenda de shows em breve, afirmou a assessoria.