Ex-ator da Disney, boxeador e abstinência sexual: quem é Jake Paul, rival de Mike Tyson?

O youtuber Jake Paul, conhecido por suas provocações e presença midiática, chamou atenção ao desafiar ninguém menos que Mike Tyson, um dos maiores nomes do boxe mundial.





A luta, originalmente marcada para julho, foi adiada devido a problemas de saúde de Tyson que sofria com crises de úlcera.

Agora, o aguardado confronto está marcado para sábado (16) e será transmitido ao vivo diretamente do AT&T Stadium, no Texas, EUA. No Brasil, a luta será transmitida às 22h pela Netflix. Acompanhe a seguir a trajetória do desafiante de Tyson.





EX-ATOR DA DISNEY, BOXEADOR E ABSTINÊNCIA SEXUAL

Início na internet: Jake Joseph Paul nasceu em 17 de janeiro de 1997, em Cleveland, EUA. Ele ganhou notoriedade ao lado de seu irmão Logan Paul, com quem produzia vídeos para o Vine, plataforma onde ambos ficaram famosos.

Carreira na Disney: Sua popularidade o levou a estrelar "Bizaardvark", da Disney. Paul foi retirado da série B em uma decisão mútua entre ele e o Disney Channel, devido a crescentes controvérsias em sua vida pessoal e nas redes sociais. Com uma base crescente de seguidores no YouTube, Paul postava vídeos ousados e pegadinhas que atraíam críticas, especialmente por seus comportamentos extremos. Esse comportamento conflitava com a imagem familiar da Disney, de acordo com o Daily Mail.





Festa na pandemia em 2020: Paul enfrentou acusações de invasão e reunião ilegal durante um saque em um shopping no Arizona em junho. Ele organizou uma festa em julho desrespeitando restrições da pandemia, e, em agosto, sua casa foi alvo de uma operação do FBI, onde foram apreendidas armas e equipamentos eletrônicos relacionados ao protesto Black Lives Matter no Arizona - ele foi acusado de saquear lojas.

Trajetória no boxe e vitória contra Anderson Silva: Jake iniciou sua carreira no boxe em 2018, enfrentando criadores de conteúdo como Deji e KSI. Desde então, conquistou nove vitórias, seis delas por nocaute. No entanto, sua trajetória profissional começou em 30 de janeiro de 2020, quando estreou aos 23 anos enfrentando o boxeador saudita Ali Eson Gib. Paul venceu a luta por nocaute técnico no primeiro round. Em 2022, Paul venceu Anderson Silva por pontos e chegou a derrubar o brasileiro com um soco no último assalto.





Abstinência sexual e treinos: Para potencializar seu desempenho no boxe, Jake acredita na abstinência sexual durante os treinos, prática que afirma ser benéfica para suas lutas. O youtuber já declarou em mais de uma ocasião que evita o ato antes do treino e lutas - e que seu treinador percebe uma queda em seu desempenho quando quebra a "regra".

Transformação física rápida: Recentemente, Jake compartilhou um vídeo de um treino de supino pesado, enquanto estava em uma fase de ganho de peso para aumentar a força. No vídeo, Jake aparece com uma barriga notável, o que levou um seguidor a brincar, perguntando "Como ele engravidou?", outro comentou o chamando de "Jake grávido" -no lugar de Jake Paul.





Irmão fantasiado de Trump e barriga sarada: Em um vídeo recente, postado na quarta-feira, ele apareceu com a barriga mais definida e cumprimentando seu irmão, que estava fantasiado de Donald Trump.

Milhões nas redes: Jake possui 27 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões de inscritos no YouTube.





Estilo de vida luxuoso e Ferrari na garagem: Ele frequentemente exibe sua Ferrari SF90 amarela em postagens. O superesportivo custa cerca de U$ 700 mil dólares.





Apoio a Trump: Jake já manifestou apoio ao presidente Donald Trump, inclusive protagonizando uma encarada com ele em um evento.