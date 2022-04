Ex- BBB Rodrigo Mussi sofre acidente e passa por cirurgia na cabeça

O ex-BBB Rodrigo Mussi passou por uma cirurgia na cabeça na noite da última quinta-feira (31), após sofrer um acidente de carro em São Paulo.



As últimas postagens dele foram no estádio Morumbi, na quarta (30), quando ele foi torcer pelo São Paulo na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.



Mussi participou da edição deste ano do BBB (Big Brother Brasil).







Através das redes sociais do ex brother, os administradores postaram uma nota na madrugada desta sexta-feira (1º) com atualização do caso.