Ex-Chacrete Índia Potira morre aos 76 anos, no Rio de Janeiro

A ex-Chacrete Índia Potira morreu aos 76 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela filha e amigos da famosa dançarina de Chacrinha, em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (11). A causa da morte não foi divulgada, mas ela lutava contra um câncer nos últimos anos.





No "Cassino do Chacrinha", Maria da Glória Aguiar da Silva (Nome real de Índia Potira) dividia o palco com nomes como Rita Cadillac, Estrela Dalva e Vera Furacão. A dançarina integrou o elenco entre 1970 e 1978.

Publicidade

Publicidade





Sua história, fora dos palcos, também foi marcada por muita luta. Em 1986, ela foi presa por associação ao tráfico de drogas, sendo solta em 1990. Desde então, Índia começou a trabalhar com auxiliar de serviços gerais, de acordo com o jornal Extra.





Em 2008 e 2013, ela fez participações como ela mesma nas novelas "Beleza Pura" e "Amor à Vida", respectivamente.





O velório de Maria da Glória será realizado nesta quarta-feira, na zona norte do Rio de Janeiro, e o corpo será cremado. A ex-Chacrete deixa duas filhas, três netos e três bisnetos.