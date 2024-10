Ex-One Direction adia turnê após morte de Liam Payne: 'Perda desoladora'

Zayn Malik, 31, anunciou o adiamento de sua nova turnê pelo Estados Unidos após a morte do ex-colega de One Direction Liam Payne.





O cantor usou o Instagram Stories neste sábado (19) para informar que as datas serão remarcadas para janeiro. O primeiro show da turnê seria no próximo dia 23 em San Francisco, seguindo para cidades como Las Vegas, Los Angeles, Nova York e outras.

"Dada a perda desoladora que tivemos nesta semana, tomei a decisão de adiar a passagem da minha turnê pelos Estados Unidos. As datas estão sendo remarcadas para janeiro e irei compartilhá-las assim que tudo for resolvido nos próximos dias. Os ingressos vão continuar válidos para as novas datas. Amo vocês e obrigado por entenderem", escreveu Zayn Malik.





Zayn já havia feito uma homenagem a Liam, quando escreveu estar pensando no amigo e disse sentir falta dele. "Liam, tenho me pegado falando em voz alta com você, esperando que possa me ouvir. Não consigo parar de pensar em quantas conversas ainda tínhamos para ter. Nunca pude agradecer de verdade por me apoiar nos momentos mais difíceis da minha vida. Sinto tanto a sua falta", publicou no Instagram.

"Havia tantas coisas que não tivemos a chance de dizer ou fazer. Queria ter te dado um último abraço e me despedir adequadamente. Mesmo sendo mais novo que eu, você sempre fazia muito sentido. Era decidido, opinativo e não tinha medo de dizer às pessoas quando elas estavam erradas. Às vezes, batíamos de frente por causa disso, mas, secretamente, eu te admirava por isso."





O QUE ACONTECEU

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.





A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.





Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".