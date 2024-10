Fã cospe em Xuxa após show solidário e é contida por seguranças; assista ao vídeo

A animação dos admiradores de Xuxa no show do intervalo do Futebol da Esperança, na Neo Química Arena, em São Paulo, no último domingo (13), só durou até o fim do jogo. Na saída do estádio, a cantora se envolveu em uma confusão com o que se supunha ser um grupo de fãs -mas uma mulher chegou a cuspir na artista.





Xuxa deixava o local da apresentação em um carro quando foi abordada pelas pessoas que a aguardavam passar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a multidão correndo até o veículo. Quando a cantora abre a janela, alguém se exalta ao pedir uma foto.

As imagens mostram a fã puxando a mãe de Sasha pelo braço, enquanto os outros pedem para que ela tenha calma. A cantora pega o celular para tirar a foto, mas, mesmo assim, a mulher grita: "Não faça a abusada".