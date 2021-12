Fã obcecado de Kylie Jenner invade mansão para pedir modelo em casamento

Um fã obcecado pela modelo e empresária Kylie Jenner, 24, acabou preso depois de invadir a mansão dela com o intuito de pedi-la em casamento.

Segundo o TMZ, o rapaz de 23 anos que não teve a identidade revelada pulou uma cerca de uma casa e bateu na porta da casa que ele achou que seria de Jenner com um buquê de flores na mão.

Porém, ele errou de casa e deu de cara com um vizinho dela que chamou a polícia imediatamente. O homem acabou detido por invadir uma propriedade privada.





Essa não é a primeira vez nesse ano que algo desse tipo acontece. Em junho, um homem de 35 anos foi preso após invadir a casa de Kylie em Los Angeles, de acordo com o portal de notícias americano TMZ. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que ele se recusou a deixar a propriedade até ter uma chance de se declarar para a modelo e empresária.





Os seguranças da estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians, claro, não deram importância aos pedidos do homem e logo chamaram as autoridades. Kylie não estava em casa na hora do incidente.

Ainda de acordo com a publicação, esse mesmo sujeito já havia sido visto nos arredores do imóvel antes –mas essa é a primeira vez que a polícia precisou ser envolvida. Ele foi levado à delegacia por invasão de propriedade e depois liberado.





Kylie confirmou que está grávida do segundo filho com o rapper Travis Scott, 30. Ela compartilhou no Instagram um vídeo com registros dela mostrando o teste de gravidez para o marido, fazendo ultrassom e contando para a mãe, Kris Jenner.





Kylie e Travis são pais de Stormi, 3, que aparece em várias cenas do vídeo, acompanhando os pais nas consultas, beijando a barriga da mãe e entregando o ultrassom para a avó. "Você está pronto para ir ao médico da mamãe?" Kylie pergunta para a criança dentro do carro.





Após publicar o vídeo no Instagram, Kylie recebeu mensagens de carinho de seguidores, amigos e familiares. A modelo Hailey Bibier, mulher do cantor Justin Bibier, comentou: "Eu amo vocês".