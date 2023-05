Fabio Assunção ingressa em faculdade e é elogiado pelos colegas de curso

Fabio Assunção, 51, tem chamado atenção dos colegas do primeiro semestre do curso de Ciências Sociais, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Sucesso como Humberto em Todas as Flores, do Globoplay, o ator decidiu ingressar em uma nova faculdade.







De acordo com a Quem, o ator estuda à noite e não tem nenhum tipo de estrelismo no ambiente universitário. O artista se dá bem com os colegas de faculdade, está sempre nas rodinhas de conversa durante os intervalos das aulas, e é elogiado por eles.





Em um perfil no Instagram sobre flagras de alunos gatos, a foto do ator na universidade foi compartilhada. Há comentários como: "Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?" e "o bicho das ciências sociais tá na TV!".