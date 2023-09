Família de Kayky Brito visita ator e sai otimista de hospital: 'Confiantes'

A família do Kayky Brito visitou o ator na tarde deste domingo (3) no hospital Copa D'dor, onde ele está internado desde o último sábado (2) após sofrer um atropelamento na Barra da Tijucua, zona sul do Rio de Janeiro. Sandra Brito, sua mãe, foi ao local com o padrasto e o cunhado do interprete de Bernadete, da novela "Chocolate com Pimenta" (2003).







Sandra falou rapidamente com a imprensa e disse que está otimista com o que recebeu no hospital. O local deverá soltar um novo boletim ainda durante este domingo.





"Agradeço as orações de todos, estamos confiantes na recuperação", comentou a mãe do ator, sem dar maiores detalhes.

Sandra estava com uma bota ortopédica porque ainda se recupera de um acidente de carro que sofreu em julho com o seu marido.





Na manhã deste domingo (3), Sandra Brito se pronunciou no Instagram sobre o caso. Ela desmentiu informações maldosas, disse que o ator segue vivo e que logo menos sairá do hospital com vida.





"Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que?", desabafou Sandra.





A mãe também deu detalhes de como foi o encontro com o filho no hospital. "Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo", disse ela.