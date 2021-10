Famosos fazem piada e até musiquinha sobre instabilidade do WhatsApp

O comediante Leandro Hassum lembrou que agora as pessoas teriam de conversar pessoalmente igual faziam os australopitecos. Bruno de Luca reclamou em tom de piada não ter um call center para reclamar quando caem as coisas que são de graça.

Um pico de queixas foi registrado pelo site Downdetector pouco depois das 12h nas três redes sociais –todas de propriedade do Facebook.





Perto das 13h, eram cerca de 44 mil reclamações contra o WhatsApp, 13 mil contra o Instagram e 6.700 contra o Facebook, de acordo com o Downdetector.





A instabilidade já levou o WhatsApp ao primeiro lugar nos assuntos do momento no Twitter. Em segundo, está o aplicativo de mensagens Telegram, concorrente do WhatsApp e, em terceiro, Zuckerberg (em referência a Mark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook).





Além do Brasil, usuários de Portugal, Reino Unido, Índia e Estados Unidos também reclamam de instabilidade.





Tanto os aplicativos quanto as versões desktop das redes apresentam instabilidade, assim como a página institucional do Facebook.





Em seu perfil oficial no Twitter, o WhatsApp escreveu que está ciente dos problemas e que está trabalhando para resolver o problema.





Também no Twitter, o Facebook publicou que "algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos apps e produtos". A empresa afirmou que está "trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido o possível" e que pede desculpas pela inconveniência.