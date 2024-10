Farofa da GKay abre venda de ingressos para o público por R$ 1.500

Taylor Swift doa R$ 28 milhões para vítimas do furacão Milton na Flórida

Com o furacão Milton atingindo a Flórida, no que deve ser o pior tornado a afetar o estado americano, a diva pop Taylor Swift fez uma doação de US$ 5 milhões, cerca de R$ 28 milhões, para uma organização de ajuda aos prejudicados pelo desastre natural.