Farofa da Gkay é cancelada por questões logísticas

A influenciadora Gkay anunciou o cancelamento do evento anual conhecido como Farofa da Gkay deste ano por questões logísticas e burocráticas.



A festa iria ocorrer em dezembro e seria aberta ao público pela primeira vez. Segundo uma nota divulgada no perfil oficial dela, quem adquiriu ingressos pode reagendar o passaporte para a nova data, ainda a ser confirmada, ou solicitar o estorno.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



"Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição agora em dezembro. Do contrário, não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos. Em breve informaremos a nova data."



Os ingressos foram anunciados no valor de R$ 1.500 no lote promocional, com direito a entrada nos três dias da balada em Fortaleza -porém, em um local separado dos famosos.

Publicidade



O evento é em comemoração ao aniversário da humorista e reúne desde 2017 celebridades durante três dias de festa.