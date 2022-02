'Feliz por você', diz Gabriel Medina a Yasmin Brunet em recado nas redes

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina, 28, compartilhou nesta terça-feira (7) no stories do Instagram uma foto da ex-mulher Yasmin Brunet, 33, fazendo propaganda de um óleo de cabelo de sua nova linha de coméstico e desejou sucesso.

"Parabéns e sucesso. Feliz por você", escreveu o surfista na legenda da foto marcando a ex-mulher e conta da marca Yasmin Beauty.

O casal não está mais junto desde janeiro, após um ano de casamento. O fim do casamento foi confirmado pela assessoria de imprensa do surfista.





A notícia do término foi divulgada três dias após Medina anunciar que não vai participar das duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para preservar a sua saúde física e mental.

Por mais que eu queira estar na água surfando e competindo, eu não estou bem física e emocionalmente para isso. E reconhecer que cheguei ao limite tem sido um processo duro. No final do ano passado, eu lesionei o meu quadril. Desde então, estava fazendo fisioterapia, tomei a vacina e venho me cuidando para estar bem para neste ano. No entanto, ainda não estou 100%", afirmou ele na época





Um dia depois do anúncio do seu afastamento das competições, a modelo apoiou a decisão de Medina em texto nas redes sociais. "Ano passado foi um ano muito difícil para mim e pro Gabriel. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tricampeão e conseguimos", escreveu.





Medina e Brunet se casaram no final de 2020 em uma cerimônia no Havaí após menos de 1 ano de namoro –e sem a presença de parentes.





Segundo reportagem do UOL, a decisão pelo fim do casamento teria partido dele por causa do ciúme de Yasmin. Ele teria deixado a mansão em que os dois moravam em Maresias, litoral de São Paulo, na semana passada.





BRIGA COM A FAMÍLIA

Pouco após o casamento, em fevereiro de 2021, os problemas do casal com a família dele começaram a tomar contornos públicos. Medina e Brunet pararam de seguir a mãe e o padrasto dele nas redes sociais.





Simone Medina e Charles Saldanha também deixaram de acompanhar as publicações do filho e da nora.





De acordo com uma reportagem do jornal Extra, publicada na ocasião, os pais não teriam aprovado o casamento relâmpago e estariam preocupados com a influência da modelo na carreira do filho.





O afastamento teria culminado com a demissão de Charles Saldanha, que o acompanhava desde o começo da carreira. O bicampeão mundial confirmou posteriormente que o australiano Andy King, que já trabalhou com grandes nomes do surf mundial, seria seu novo técnico.





Oficialmente, Medina afirmou que a decisão foi tomada para que Saldanha pudesse se dedicar à carreira da irmã dele, Sophia Medina.





"Eu estava pensando em todos, quero deixar meu pai fazer o trabalho com minha irmã, ela precisa mais do que eu agora", contou ele ao site especializado Waves. "Estou envelhecendo e sinto que posso fazer isso sozinho. Ter Andy ao meu lado realmente dá mais confiança, porque ele é um grande surfista, ele entende muito sobre surfe e, sim, tem sido divertido."





De acordo com a revista Veja, Simone chegou a mandar uma mensagem para o filho ofendendo Yasmin e a mãe dela, Luiza Brunet, que teria "termos impublicáveis". À publicação, a sogra do surfista rebateu: "As pessoas não têm o que fazer da vida e exibem esse comportamento asqueroso". "Mas eles estão íntegros e inteiros", disse sobre o casal. "Morro de orgulho dos dois."





No dia 22 de dezembro do ano passado, quando Gabriel completou 28 anos, a mãe dele fez um afago nas redes sociais, dando a entender que estaria disposta a se reconciliar com ele. "Filho, parabéns pelo seu dia", escreveu na legenda de uma foto com os dois juntos.





"Este dia da foto foi muito especial, rimos, nos abraçamos, trocamos confidências, fiquei tonta de tanto rodar", contou sobre o dia em que a imagem foi feita. "É isso, são 28 anos longos de muita história, muita entrega e muita cumplicidade." O surfista não respondeu à postagem, pelo menos de forma pública.





No meio do ano, Medina e Yasmin se envolveram em outra polêmica após o COB (Comitê Olímpico do Brasil) vetar a ida da modelo para a Olimpíada de Tóquio.





"Questionei também se posso levar a Yasmin, porque ela tem viajado comigo. Aí eles [COB] falaram que ela não tem nada a ver com o surfe, que ela não poderia ajudar a delegação. Mas e o marido da Tati [ Tatiana Weston-Webb]? Ele surfa, participou do circuito mundial. Estou só questionando por que eu não posso levar? São as pessoas que me ajudam. Não é porque é melhor, é porque são pessoas que estão no meu dia a dia. Acho certo eles levarem o time deles, só que eu não sei qual a dificuldade de eu levar o meu time. Eu vou ter que viajar sozinho? Por que só comigo, sabe?", criticou Medina