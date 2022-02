Fernanda Souza dá parabéns pelo namoro do ex-marido, Thiaguinho, com Carol Peixinho

A atriz Fernanda Souza, 37, deu parabéns neste sábado (26) para o ex-marido, o cantor Thiaguinho, 38, e a ex-BBB Carol Peixinho, 36, após o casal assumir o namoro nas redes sociais. Mesmo após o fim do relacionamento de mais de oito anos, a atriz e o cantor continuam amigos.

"Ae! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz pra vocês! E semana que vem, 'eh noix' no churras!", escreveu Fernanda nos comentários da foto do cantor abraçado com Carol Peixinho.





Após inúmeros rumores sobre o relacionamento com Carol, o cantor compartilhou uma foto dos dois abraçados em uma praia, no Rio de Janeiro, assumindo o namoro.





"Luz para tudo que é lado. No céu, no nosso olhar, no nosso coração...E que seja sempre assim...iluminado! Felizão com sua Luz", escreveu o cantor na legenda da foto. Carol Peixinho publicou a mesma foto e escreveu: "Minha felicidadezona de todo dia."

Assim como Fernanda Souza, vários famosos elogiaram o novo casal e desejaram felicidade. Entre eles, André Martinelli, Amanda Djehdian e Rafael Zulu -ex-colegas de reality de Carol.





O jogador da seleção brasileira de vôlei Bruninho Rezende, amigo do cantor, comentou a publicação: "Muita luz sempre para vocês irmão". Outros famosos como Gabriel Medina, Mariana Rios, Giovanna Lancellotti, David Brazil. Luciano Huck e Chay Suede publicaram emoji com símbolo do coração para o casal.





Outro amigo de Thiaguinho, o ator Rafael Zulu, desejou felicidade ao casal. "Toda felicidade do mundo meu irmão. Vocês merecem", escreveu. O ator João Vicente de Castro comentou que agora o cantor terá paz após assumir o namoro. "'Deu a foto' agora o povo acalma. Casal lindo."