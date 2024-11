Fernanda Torres pede que público veja mais filmes brasileiros no cinema

A atriz Fernanda Torres se manifestou após uma foto sua viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira . Protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", ela apareceu na página do Instagram da Academia do Oscar, que fez uma série de publicações com artistas que foram ao evento Governors Award, em Los Angeles. Além de Torres, estiveram por lá a atriz e cantora Jennifer Lopez e o ator Andrew Garfield.





Em vídeo publicado nesta terça no Instagram, Torres celebrou a marca de 1 milhão de espectadores que o longa de Walter Salle levou aos cinemas brasileiros. "Aproveita esse embalo e vai para o cinema ver outros filmes brasileiros com sua família", disse ela, citando a animação nacional "Arca de Noé", e o vindouro "Auto da Compadecida 2".

"Espero que essa corrente continue, com essa experiência coletiva de ver um filme tão sensível e bonito quanto 'Ainda Estou Aqui", disse ela, num vídeo publicado em seguida.





O Governors Award, evento em que Torres esteve na ocasião da fotografia, é feito pelos mesmo realizadores do Oscar e promove uma homenagem a profissionais da indústria do cinema. Torres está tentando uma vaga na categoria de melhor atriz da premiação americana. A lista com os indicados será anunciada em 17 de janeiro.

No filme "Ainda Estou Aqui", Torres interpreta Eunice Paiva, advogada e mãe de cinco filhos que perdeu o marido para a ditadura militar. Seu filho, Marcelo Rubens Paiva, é autor do livro homônimo que inspirou a adaptação e que tem feito sucesso entre público e crítica.





Indicado para representar o Brasil como melhor filme internacional no Oscar do ano que vem, "Ainda Estou Aqui" já arrecadou R$ 23 milhões em cinemas nacionais. Com Selton Mello e Fernanda Montenegro, o longa atingiu a marca após 11 dias em cartaz.





Assista ao pedido da atriz: