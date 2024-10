Fernanda Torres vence o prêmio Critics' Choice por 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres foi premiada por sua atuação em "Ainda Estou Aqui". Dirigido por Walter Salles, o filme é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e acompanha a história de sua mãe, Eunice Paiva, o papel de Torres. O prêmio foi concedido pela Critics' Choice, a principal associação de críticos de cinema dos Estados Unidos.





Mãe de cinco filhos, Eunice lutou pelo reconhecimento de que seu marido havia sido torturado e morto pela ditadura militar, e a interpretação de Torres vem sendo elogiada em festivais de cinema. O longa teve a sua estreia no Festival de Cinema de Veneza, em setembro, onde foi celebrado com o prêmio de melhor roteiro. Ele terá a sua estreia em São Paulo durante a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.





A atriz estará no Brasil para o lançamento do filme em São Paulo e no Rio de Janeiro e perderá a premiação, que acontece no dia 22 de outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.





"Ainda Estou Aqui" foi selecionado para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2025. O filme chega aos cinemas brasileiros, em circuito comercial, no dia 7 de novembro.