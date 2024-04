Finalistas ficam de fora de segunda festa com ex-participantes após fim do BBB 24

Os ex-confinados do BBB 24 estão aproveitando a liberdade após o fim do reality show. Yasmin Brunet reuniu alguns participantes e aliados da casa em uma "festa secreta" que ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (18).



A modelo já havia dito que organizaria um "churrasco secreto" com os integrantes do quarto Gnomos, em uma boate na Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro. Horas antes, todo o elenco se reuniu para uma conversa comandada por Ana Clara, em que refletiram sobre suas movimentações no jogo.

Os finalistas, porém, não compareceram. Davi, o campeão, Isabelle e Matteus não foram vistos no local, assim como Beatriz e Alane. Por meio das redes sociais, a influenciadora divulgou fotos e vídeos do encontro, regado a bebida, música e até a tatuagens. A cantora Pocah também estava presente.



Esta é a segunda vez que os vencedores não se juntam ao restante do elenco após o fim da edição. Na madrugada de terça (16) para quarta (17), alguns deles curtiram uma festa no mesmo bairro carioca.



Na manhã desta quinta (18), a dançarina e o gaúcho participaram do programa de Ana Maria Braga. Eles evitaram falar sobre o romance fora da casa, mas disseram que ainda não tiveram tempo para ficarem sozinhos.



"A gente vai voltar à realidade agora, acalmar a cabeça e conversar. Nem ficamos sozinhos ainda. Quem sabe? É nítido que temos química e um troço diferente", disse Matteus.