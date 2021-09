Fiuk e Thaisa Carvalho assumem namoro

O cantor e ator Fiuk, 30, e a atriz e influenciadora digital Thaisa Carvalho, 23, assumiram o namoro . A revelação foi feita pelo próprio artista em um vídeo em suas redes sociais e confirmada pela reportagem.





Fiuk abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. E assim que um seguidor perguntou se ele estava solteiro, apareceu abraçado na cama com Thaisa e escreveu "namorando".





Amigos e familiares já sabiam do relacionamento, mas o namoro seguia em segredo para o grande público apesar das desconfianças de alguns.





Fiuk não assumia um relacionamento desde 2019 quando chegava ao fim a relação com a atriz e filha do ex-nadador Fernando Scherer, Isabella Scherer.





Quando participou do Big Brother Brasil 21, Fiuk se envolveu com Thaís Braz. Ambos, após uma festa, foram dormir juntos e, depois de se movimentarem debaixo do edredom, causaram a impressão de que o flerte dos dois havia dado mais um passo. Logo após o ocorrido, o cantor foi chorar no banheiro.





O quase casal voltou ao assunto e lamentou o que fez –ou deixou de fazer. Em conversa na varanda, brother e sister disseram que não houve nada entre eles na cama, mas assumiram que provavelmente passaram a impressão errada aos espectadores.