'Fiz o meu papel', diz Felipe Neto sobre deixar de comentar política nas redes sociais

Folhapress
07 fev 2025 às 17:52

Ao retomar o canal em 2025 e anunciar conteúdos novos no YouTube, Felipe Neto afirmou que o último ano teve muita confusão, problemas e polêmicas por causa de política.


Para os próximos meses, o influenciador falou que vai se manter longe do assunto para focar em si mesmo e em seus projetos porque sentia que sua vida tinha mudado de rumo.

"Esse ano decidi fazer algumas mudanças. Sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, para uma estrada que eu nunca quis entrar. Estava como se fosse na contramão, numa rua que levava para o caminho errado."


No vídeo, Felipe afirmou não ter pretensão de se tornar político ou ter carreira como tal e disse que se envolveu com o assunto por querer enfrentar algo que considera errado. Para este ano, definiu como prioridade o canal na plataforma.

"Me dediquei de corpo e alma. Mergulhei de cabeça, dediquei cada segundo da minha vida. E acredito que fiz o meu papel, mas do fundo do coração, para todas as pessoas que vão me cobrar, que vão ficar muito chateadas com isso, preciso dizer que preciso voltar a focar em mim. Na minha felicidade e no que eu amo fazer, que é produzir conteúdo. Tive que abdicar de muitas coisas para essa vida, que não é a vida que eu queria ter."


O youtuber e empresário ainda citou a planilha de influenciadores com descrições de comportamentos de clientes famosos que circulou nas redes sociais nas últimas semanas e destacou que seu nome não foi mencionado no documento.


"O fato de eu ter passado os últimos anos em um gigantesco embate político, vocês sabem qual foi a consequência disso. Eu não apareci em nenhum momento. Por quê? Porque as agências não trabalham mais comigo. Isso é um fato. E tudo bem. Foi o preço que paguei para poder lutar a luta que eu lutei."


